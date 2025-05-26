Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe'nin, Mersin Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, istifa tezahüratında bulundu.
Takımlarını desteklemek için Mersin Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı lacivertli taraftarlar, maç boyunca sık sık "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli ekibin 27. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçtiği golden sonra da Başkan Ali Koç'u tezahüratlarıyla istifaya davet etti.