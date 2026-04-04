Akşam saatlerinde Tarsus ilçesinde şelale bölgesinde Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı. Akıntıyla suda sürüklenen genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine dalgıç polis sevk edildi, Kaplan'nın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

