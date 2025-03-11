İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin’de 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi." dedi.

Yerlikaya, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Mersin’de Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; Polisimiz tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramada; 353 adet Yabancı Menşeili Tabanca ve çok sayıda mühimmat ile, 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı ve Cumhuriyet Savcılığınca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadesini kullandı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

Halkımızın huzurunu kaçıranların ve ruhsatsız silah temin eden silah kaçakçılarının peşindeyiz. Sizi tek tek yakalayacağız.