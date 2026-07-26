Olay, saat 18.00 sıralarında Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye gelen altı kişi serinlemek için suya girdi. Kuvvetli dalga nedeniyle kıyıya çıkmakta zorlanan iki kişi, durumu fark eden çevredekiler tarafından çıkartılırken 1’i çocuk dört kişi dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Zehra Öztürk, Savaş Öztürk ve Ceylan Dağaşan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Boğulma tehlikesi geçiren Fatma Öztürk (16) ise hastaneye kaldırıldı. Kaybolan Halil Öztürk'ün (16) bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgeye giden Vali Atilla Toros, ekiplerden bilgi aldı; Toros, gazetecilere, ailenin Tarsus Çayı'nın denize döküldüğü bölgede serinlemek amacıyla suya girdiğini söyledi.

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