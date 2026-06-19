Mersin Silifke’de Yapraklı Koy Plajı’nda önceki gün denize giren 4 kişi, iddiaya göre “Yan bakma” gerekçesiyle önce sözlü şekilde tartıştı, ardından deniz içerisinde yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Haciboncuk ve Oğulcan Çetin isimli şahıslar, sözlü tartışma yaşadıkları Murat Acar’ı başından yaraladı.

"MÜSAMAHA YOK’

Olayın medyaya yansıması üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden

misa rlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir

Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile ‘hanutçuluk’ faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir. Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.” Açıklamasında bulundu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Gürlek’in açıklamasının ardından gözaltına alınan Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Haciboncuk ve Oğulcan Çetin, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. 4 şüpheli tutuklandı, 1 kişi hakkında ise adli kontrol

kararı verildi.