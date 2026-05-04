Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki bir ikamette Ebru (33), eşi Musa (38) ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Bulantı ve kusma şikayetleri bulunan aile üyeleri, sağlık personeli tarafından Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü yaşamını yitirdi. İlk müdahaleleri yapılan anne Ebru ve baba Musa Tülü ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Karaman'da yaşadıkları belirtilen ailenin, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla Bozyazı'da bulundukları öğrenildi. Olayın nedenine ilişkin polis ekiplerinin ikamette başlattığı inceleme devam ediyor.