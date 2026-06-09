Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alata Mahallesi’nde M.B.’nin ikametini muayenehane olarak kullandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramada 20 koli ilaç, oksijen tüpü, ultrason ve koter cihazları, muayene ve randevu defteri, 2 stetoskop ile 2 tansiyon ölçüm cihazı ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 lira ve 3 bin 880 dolar bulundu. Şüpheli M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.