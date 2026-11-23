Kaza, akşam saatlerinde Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi At Girmez mevkisinde meydana geldi.
Osman Cesur Abayıtürkan yönetimindeki motosiklet, şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Abayıtürkan'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Tır şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.