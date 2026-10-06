Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde bulunan bir bina inşaatında gündüz saatlerinde feci bir iş kazası meydana geldi.

Yabancı uyruklu inşaat işçileri Serdar Hamad (38) ve ağabeyi Delil Hamad (40), 5 katlı binanın dış cephe sıvasını yaptıkları esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle iskeleden dengelerini kaybederek metrelerce yüksekten zemine düştü.

38 YAŞINDAKİ SERDAR KURTARILAMADI

Gürültüyü duyan diğer işçilerin ve çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı iki kardeş, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan kardeşlerden Serdar Hamad, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren ağabey Delil Hamad’ın ise sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Serdar Hamad'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.