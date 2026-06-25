Mersin'de vatandaşların güvenli gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla yürütülen denetimler kapsamında önemli miktarda kayıt dışı kanatlı hayvan ele geçirildi. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu sevk evrakları bulunmayan binlerce tavuğa el konuldu ve olayla ilgili yasal süreç başlatıldı.

ARAÇTA VE İŞLETMEDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Gıda güvenliği denetimleri çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan ilk kontrollerde, taşınan kanatlı hayvanların yasal sevk evraklarının olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine incelemeyi derinleştiren ekipler, söz konusu araçta 2 bin 130 adet kayıt dışı tavuk bulunduğunu belirledi. Ardından aracın çıkış yaptığı işletmeye düzenlenen denetimde ise 3 bin 760 tavuk daha tespit edilerek toplamda 5 bin 890 menşei belirsiz hayvana ulaşıldı.

6 BİNE YAKIN TAVUK ÖLDÜRÜLDÜ

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından, yakalanan tüm kanatlı hayvanların kayıt dışı ve menşeinin belirsiz olduğu kesinleşti. Mevzuat uyarınca halk sağlığını korumak amacıyla söz konusu 5 bin 890 tavuk, usulüne uygun şekilde bertaraf edilerek imha edildi. Mersin Valiliği, kaçak hayvancılık faaliyetinde bulunan sorumlular hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını bildirdi.