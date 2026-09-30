Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

SABAH SAATLERİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Bölgede faaliyet gösteren temizlik malzemesi üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Kimyasal içerikli malzemelerin bulunduğu tesisten kısa sürede yükselen alevleri ve yoğun dumanı gören vatandaşlar ile tesis çalışanları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

AÇIKTA KANIT İÇİN ZAMANLA YARIŞ: MÜDAHALE SÜRÜYOR

Olay yerine kısa sürede ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tazyikli ve köpüklü sularla alevleri söndürmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, yangının çevredeki diğer fabrika ve üretim tesislerine sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir gayret sarf ediyor.

Söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacağı bildirildi.