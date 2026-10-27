Karayolları Genel Müdürlüğü Çeşmeli-Erdemli-Kızkalesi Otoyolu’nun hizmete girmesi nedeniyle ileriye yönelik analiz yaptı. Buna göre Akkuyu NGS, nüfus artışına da neden olacak.

Karayolları’nın analizinde “Otoyol, bölgedeki turizm, sanayi ve tarım sektörlerinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Akkuyu’nın faaliyete geçmesiyle bölgedeki nüfusun yaklaşık 200 bin kişi artması beklenmekte, bu da ulaşım ihtiyacını artırmaktadır. Yeni otoyol bu ihtiyacı büyük ölçüde karşılayacaktır” denildi. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, araç garantisiyle de gündemde geldi. YİD modeliyle yapılan ve 19 Ekim’de trafiğe açılan yolun ihalesine yalnızca Kolin İnşaat katıldı. Şirket ihaleyi 4 milyar 889 milyon 885 bin liraya aldı. Günlük araç geçiş garantisi 90 bin adet olarak verildi.

KOLİN İŞLETECEK

Otoyolu ilk gün 17 bin 681 araç kullandı. Yüzde 19.6 gerçekleşme ve 72 bin 319 araçlık sapma oldu. Şirket otoyolu 13 yıl süreyle garanti kapsamında işletecek. Otoyoldaki trafiğin zamanla artması öngörülse de geçişlerin garanti düzeyinin altında kalması halinde, geçmeyen araçların parasını hazine ödeyecek.