Kaza, gece saatlerinde Alata Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda meydana geldi. Karayolları ekiplerinin uzun süredir devam eden çalışmaları nedeniyle tek şeridin kullanıldığı bulvarda, M.S. yönetimindeki 34 EJ 0251 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, karşı tarafta bulunan bir oto galerinin camına çarparak, iş yerinin içine girdi. Kazada otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı duyarak gelen iş yeri sahibi Ali Akkaya, "İş yerimizin önünde yapımı devam eden çevre yolu çalışmasında kavşak yaptılar ve bu kavşak kazaya neden oluyor. Şimdi bu kavşağı kaldırıyorlar ama inşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz" dedi.