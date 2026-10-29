Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu kentte, gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Erdemli ilçesinde yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi.

Yollarda biriken sular nedeniyle bazı araçlar arızalanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar zor anlar yaşarken, ekipler biriken yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

Vatandaşlar suyu tahliye etmek için seferber oldu

Sağanağın etkili olduğu Akdeniz Mahallesi’nde vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suları tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Bazı mahalle sakinleri, su altında kalan eşyalarını kurtarmak amacıyla eşyalarını dışarı çıkardı.

Evi su basan vatandaşlardan biri, sabaha karşı şiddetini artıran yağışın büyük zarara yol açtığını belirterek, “Sabaha karşı çok şiddetli bir yağmur yağdı. Yağmur suları evlerimize girdi ve bütün eşyalarımız sular altında kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Büyük mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Bölgede yağmur sularının tahliyesine yönelik çalışmalar sürerken, vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek bekliyor.