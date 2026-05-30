Yangın, Tozkoparan Mahallesi’ndeki işletmenin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangına müdahale anları itfaiye ekiplerinin yaka kamerası tarafından kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.