Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Yunus Emre ile Atalar mahalleleri arasındaki yolda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Uzman Çavuş Fatih Kılınç idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt tarafındaki kayalık alana düşerek takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, sürücü Fatih Kılınç ile araçta bulunan 26 yaşındaki Elif Karabacak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan diğer 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.