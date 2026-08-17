Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Yağda Mahallesi’nde kabak, salatalık, yeşil biber ve domates üretimi yapan çiftçiler, ürünlerin tarladan çıkış fiyatı ile marketlerdeki satış fiyatı arasındaki büyük farkın giderilmesini istedi.

Üreticiler, artan girdi maliyetleri karşısında ürünlerini düşük fiyatlardan satmak zorunda kaldıklarını, buna karşın tüketicinin aynı ürünleri marketlerde çok daha yüksek fiyatlarla satın aldığını belirtti.

“BİZ 38 LİRAYA SATIYORUZ, MARKETTE 138 LİRA”

Kabak, salatalık ve biber üreticisi Mustafa Akman, fiyat farkına tepki göstererek üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi.

Akman, “Tarlada 18 ile 38 lira olan biber, üç harfli marketlerde 138 lira. Bu kadar fark olmaz. Biz 35 derece sıcakta çalışalım, tarlada biberi 38 liraya satalım, marketlerde 138 lira olsun. Böyle adalet olmaz” dedi.

Kabak hasadı sırasında maliyetlere de dikkat çeken Akman, üreticinin yalnızca ürünün satış fiyatına değil, üretim sürecindeki giderlere de bakılması gerektiğini belirtti.

Akman, “Şu gördüğünüz kabak 15 lira. Bunun ilacı var, suyu var, elektriği var, yevmiyesi var. Biz ne kazanacağız?” ifadelerini kullandı.

“DOMATES 21 LİRA, MARKETTE 90 LİRA”

Domates üreticisi Mustafa Şahin de tarla ve market fiyatları arasındaki farkın üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Serada çalışan işçilerin yevmiyelerine ve ilaç maliyetlerine dikkat çeken Şahin, “Dün bu serada 5 kişi çalıştı, bugün de 5 kişi çalıştı. Yevmiye 1.700 lira. Domates 21 lira, marketlerde 90 lira. Emeğimizi saymıyoruz bile” dedi.

Üretimde kullanılan ilaçların maliyetinin de ciddi şekilde arttığını belirten Şahin, “Bugün bir tuta ilacı 5 bin lira olmuş. Tuta ilacını haftada bir veriyoruz. Gerisini siz hesaplayın” diye konuştu.

ÜRETİCİLER ADİL FİYAT MEKANİZMASI İSTİYOR

Üreticiler, gübre, ilaç, sulama, elektrik ve işçilik başta olmak üzere üretim maliyetlerinin her geçen gün arttığını, buna karşın tarladaki ürün fiyatlarının maliyetleri karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Tarla fiyatları ile market raflarındaki fiyatlar arasındaki farkın hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini savunan üreticiler, fiyat zincirinin denetlenmesini ve üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği adil bir fiyat mekanizması oluşturulmasını talep etti.