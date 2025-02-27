Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.
Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kimliği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler, 9 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 7 adet bilgisayar, 1 adet harddisk ve 1 adet flaş bellek ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.
Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.