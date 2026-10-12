Kaza, D-400 kara yolunun Akdere mevkisinde meydana geldi. H.U. (57) yönetimindeki yolcu minibüsü, sağanağın etkisiyle ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

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