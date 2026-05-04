İlçenin Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Musa Tülü ile eşi Ebru ve çocukları Azra ile Ömer Selim Tülü, iki gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan kardeşler Azra ve Ömer Selim Tülü hayatını kaybetti. Tülü kardeşlerin cenazesi, morga kaldırıldı.

Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

TATİL İÇİN MERSİN'E GİTMİŞLER

Karaman'da çalışan Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği öğrenildi.

Ekipler, ailenin bulunduğu evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.