Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının sabah saatlerinde gözaltına alınması siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yapan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaşanan sürecin münferit bir hukuki işlem olmadığını, siyasi bir tablo çerçevesinde yürütüldüğünü iddia etti.

"GÜNDEMDEKİ VURGUN PERDELENMEK İSTENİYOR"

Açıklamasında operasyonun zamanlamasına vurgu yapan Tanrıkulu, kararın kamuoyunda tartışılan geniş çaplı finansal mağduriyetleri gölgeleme amacı taşıdığını savundu. Yüz binlerce yurttaşı mağdur eden bir "fon vurgunu" sürecinin konuşulduğu bir dönemde bu adımın atıldığını belirten Tanrıkulu, iktidar çevreleriyle ilişkilendirilen rant ve sorumluluk iddialarının üzerinin örtülmek istendiğini ileri sürdü.

"SANDIK İRADESİ ETKİSİZLEŞTİRİLİYOR"

Mersin'deki gözaltı kararlarını daha önce farklı merkezlerde yaşanan benzer süreçlerin bir devamı olarak nitelendiren Tanrıkulu, seçimle göreve gelen yerel yöneticilerin yetkisizleştirildiğini dile getirdi. Seçmen iradesinin yok sayıldığını savunan Tanrıkulu, belediye başkanları ve meclislerinin işlevsiz hale getirilerek halkın sandıkta ortaya koyduğu tercihin baypas edildiğini ifade etti.

"YEREL YÖNETİM MODELİ DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİYOR"

Atılan adımların çok partili yerel demokrasiyi tasfiye etme amacı taşıdığını iddia eden Tanrıkulu, uygulanmak istenen modelle seçilmiş siyasetçilerin yerini merkeze bağlı yöneticilerin alacağını ileri sürdü. Belediyelerin adeta birer iktidar şubesine dönüştürülmek istendiğini belirten Tanrıkulu, olayın yalnızca tek bir illik operasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.