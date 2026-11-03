Olay, 1 Ağustos 2007’de Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537 Sokak’ta bulunan bir evin avlusunda ortaya çıktı. Evde oturan kiracı, bahçede farelerin hareketliliğini fark ederek beton zemini kırmaya başladı. Çevreye yayılan kötü kokudan şüphelenen kiracı, durumu polise bildirdi.

Adrese gelen ekiplerin beton zemini tamamen kırmasının ardından gömülü haldeki dondurucunun içerisinde mumyalaşmış bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Bahaddin Sefer’e ait olduğu belirlendi.

Otopsi raporunda, Sefer’in kafatasında kırık bulunduğu ve kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Dondurucunun üzerinin sulu çimentoyla kapatılması nedeniyle cesedin mumya görünümü aldığı belirlendi.

Dosya 19 yıl sonra yeniden açıldı

Kamuoyunda “Mumya ceset” olarak bilinen cinayet, uzun yıllar faili meçhul kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı çalışmaların ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açtı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, “Tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme” suçu kapsamında teknik ve fiziki takip yürüttü. Çalışmaların ardından 30 Ekim sabahı Mersin merkezli olarak Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas’ta 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda sıvacı Hikmet Ş. ile Hadi Y., Ahmet İ., Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. gözaltına alındı.

“Buzdolabına sığmayınca bacaklarını kesmişler” iddiası

Şüphelilerin savcılık ifadelerinde cinayet gecesine ilişkin ayrıntılar yer aldı. Şüpheli Ahmet İ.’nin, arkadaşı sıvacı Hikmet Ş.’nin kendisine anlattıklarına dayandırdığı ifadesine göre, Bahaddin Sefer, Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. olay gecesi saat 23.00 sıralarında Sefer’in Barış Mahallesi’ndeki evinde birlikte alkol aldı.

İddiaya göre, masada oturdukları sırada Süleyman K., Sefer’e arkasından yaklaşarak başına demir çubukla vurdu. Yere düşen Sefer’in üzerine Süleyman K. ve Hadi Y. çullandı. Bu sırada Hikmet Ş.’nin elindeki bıçakla Sefer’in boğazını kestiği öne sürüldü.

Sefer’in hayatını kaybettiğinden emin olan şüphelilerin, cesedi kilime sardığı belirtildi. Evdeki dondurucunun kapağını sökerek cihazı yan yatıran şüphelilerin, cesedi içine yerleştirmeye çalıştığı ancak Sefer’in iri yapılı olması nedeniyle başarılı olamadığı iddia edildi. Bunun üzerine şüphelilerin, Sefer’in bacaklarını keserek cesedi dondurucuya yerleştirdiği öne sürüldü.

Dondurucuya sedir görünümü verdikleri öne sürüldü

İddiaya göre cesedi dondurucuya yerleştiren Hikmet Ş. ve Süleyman K., Alsancak Mahallesi’ndeki açık bir depodan inşaat malzemeleri taşıdı. Dondurucu evin avlusuna götürülerek çevresi tuğlalarla örüldü ve içerisine beton döküldü.

Sıvacı Hikmet Ş.’nin yapının üzerini sıvayarak oturulacak sedir görünümü verdiği ileri sürüldü. Dondurucunun sökülen kapağının ise aynı gece Süleyman K. tarafından taksiyle Yumuktepe Deresi’ne atıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin cinayetin ardından Bahaddin Sefer’e ait altınları, paraları ve ruhsatsız silahı aralarında paylaştıkları da öne sürüldü. Bazı şüphelilerin ise cinayetin gerekçesi olarak Sefer’in geçmişte adının karıştığı taciz olaylarından kaynaklanan “namus meselesi” iddiasını dile getirdiği belirtildi.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet İ., Hikmet Ş. ve Hadi Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.