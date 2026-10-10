UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, sonbahar aylarında da tatilcilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yılın ortalama 300 günü güneş gören ve 321 kilometrelik kıyı şeridiyle Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden olan Mersin'de, ekim ayında hava sıcaklığı 31 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçülüyor. Bu koşullar, tatilcilerin Akdeniz'in mavi sularında yüzme ve kumsalda güneşlenme keyfini sürmesine olanak tanıyor.

"OCAK AYINA KADAR DENİZE GİRİYORUM"

İstanbul'dan tatil için Kızkalesi'ni tercih eden Fatime Ata, bölgenin sonbaharda çok daha güzel olduğunu vurguladı. Mersin'in antik yerleriyle ve tarihi eserleriyle bulunmaz bir memleket olduğunu kaydeden Ata, şunları söyledi:

"Çok mükemmel, çok seviyorum. Gerçekten her yeriyle güzel, daha önce de gelmiştim. Deniz güzel, ortam güzel, çok güzel vakit geçiriyoruz burada. Ocak ayına kadar giriyorum, o kadar güzel. Hep yani her gün bir başka güzel. Hatta çoğu insan şaşırıyor, 'Nasıl giriyorsun, soğuk değil mi?' diyorlar. Hayır çok güzel, sıcak yani su. Biz İstanbul'da göremiyoruz bu mevsimde, hele hiç giremiyoruz. Bence eylül ve ekim mükemmel, yani yazdan çok bu iki ay mükemmel. İşini bilen bu aylarda geliyor açıkçası."

"BÜTÜN SAHİLLERİ GEZDİK AMA BURADAN VAZGEÇEMİYORUZ"

Çocukluğundan beri tatillerini Kızkalesi'nde geçirdiğini belirten Hayriye Yağlıcalı ise bölgenin sakinliğine dikkat çekti. Yağlıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Küçüklükten beri buradayız. Burada doğmadım ama bütün yaşantım burada geçti diyebilirim. Hemen hemen bütün deniz sahillerini gezmişizdir ama muhakkak buraya gelmeden de duramıyoruz. Çünkü kumsal olarak, hava olarak, deniz olarak en mükemmel yer burası. Çocuklarım ve torunlarım var, onlar da 'Anneanne biz başka yere gitmek istemiyoruz' diyorlar, Kızkalesi'ni daha çok beğeniyorlar. Burada evimiz var, buranın yaylasında da var. Yaylaya gidiyoruz, bir iki gün kalıyoruz, sonra tekrar geliyoruz. Bütün zamanlar güzel oluyor ama son iki ay hem sakin hem daha güzel oluyor bana soracak olursanız. Kalabalık olmuyor yani."

"SEZON BİTTİ, YOĞUNLUK BİTMEDİ"

Kızkalesi'nde hizmet veren bir işletmenin müdürü Nur Övür, ekim ayında ideal deniz suyu sıcaklığının devam ettiğini ve bölgenin ekonomik tatil fırsatları sunduğunu belirtti. Övür, açıklamasında şu noktaları vurguladı:

"Sezon bitmiş olmasına rağmen hava sıcaklıkları devam ediyor. Gördüğünüz gibi ekim ayındayız fakat havamız sıcak, denizimiz sıcak. Misafirlerimiz hala otellerimizde. Şu anda gördüğünüz gibi sahilimiz çok yoğun. Nisan, mayıs, eylül ve ekim aylarında da yine aynı şekilde denize girilebilecek kapasitedeyiz. Ekim ayı denize girmenin en güzel zamanıdır. Neden diye sorarsanız; kalabalıktan arınmış ve daha temiz bir denize sahip olduğu için bu ay en güzel zamandır. Bunu bilen tatilciler tabi ki ekim ayında bölgemizi tercih ediyor. Fiyat olarak da çok uygun otellerimiz mevcut. Şu anda gördüğünüz gibi deniz çok kalabalık. Bu ayın sonuna kadar da havalarımız sıcak geçecek, herkesi bekleriz."