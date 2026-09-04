Bir iş makinesinin içinde etil akrilat bulunduğu değerlendirilen konteynere devrilmesi sonucu meydana gelen sızıntı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İş kazasının ardından liman sahasında güvenlik önlemleri alınırken, çalışanlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.Çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Mersin Valiliğinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklama, “4 Eylül 2026 tarihinde saat 02.20 sıralarında, Mersin Uluslararası Limanı’nda bir iş kazası meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince yapılan incelemede, iş makinesinin bir konteynerin üzerine devrilmesi sonucu sızıntı meydana geldiği ve etil akrilat olarak değerlendirilen maddenin çevreye yayılarak yoğun kokuya neden olduğu tespit edilmiştir. AFAD KBRN ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmamıştır. Tedbir amacıyla bölgede güvenlik alanı oluşturulmuş ve kısa sürede konteyner izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşınmıştır. Yoğun kokudan etkilenen 35 kişinin genel sağlık durumları iyi olup sağlık gözetimleri sürdürülmektedir. Durumdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.