Mersin’in Mut ilçesinde Mut Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’nde, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz arasında sözlü tartışma yaşandı.

Festivalde konuşma yapan Burhanettin Kocamaz iktidarı hedef alarak, tarımın bütçeden hak ettiği payı alamadığını savundu.

Daha sonra söz alan AKP'li Hasan Ufuk Çakır'ın sert sözleri tansiyonu yükseltti.

'YALANLA BU MİLLETİN AKLINI ÇELEMEZSİNİZ'

"Ben halkın vekiliyim. Hırsızın partisi olmaz, hırsız hırsızdır" ifadelerini kullanan Çakır, "Sen baklava kutularında para yakalatacaksın, hırsızlık yapacaksın ondan sonra şu olacak, bu olacak. Geç onları, geç!" dedi.

Konuşmasında eleştirilerine devam eden Çakır, "Buraya gelip de hiç bulamadığınız bir kalabalık bulup, yalanla bu milletin aklını çelemezsiniz" ifadelerini kullandı.

İKİ VEKİL ARASINDA SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI

Çakır’ın konuşmasının ardından Burhanettin Kocamaz ile arasında sözlü tartışma çıktı.

Gerginliğin büyümesi üzerine iki milletvekili birbirlerinin üzerine yürüdü.