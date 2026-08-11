Mersin'in Adanaoğlu Mahallesi sahilinde fotoğraf çekmek için bölgeye gelen bir kişi, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü.
Ayağı kayalıklara sıkışan vatandaş, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Huzurkent İstasyon Amirliği ekipleri, vatandaşı kurtardı. Ayağından yaralanan kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.