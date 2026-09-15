Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından 'Ailem Güvende’ operasyonu kapsamında müstehcenlik, fuhuşa teşvik aracılık ve zorlama ve LGBT derneklerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Mersin’de 33, Ankara’da 1, Sakarya’da 1 ve Antalya’da da 1 şüpheli olmak üzere 36 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ DERNEK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Öte yandan Mersin merkezinde faaliyet gösteren 2 LGBT derneğinin kapanması için gerekli yazışmalara başlanıldığı, bu derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sanal medya hesabına erişim engeli getirildiği belirtildi.