Mersin'de iş bulma ve yatırım vaatleriyle dolandırıcılık yapıldığına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden 7'sini tutukladı, 5'ini ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, şüphelilerin iş bulma ve yatırım vaatleriyle vatandaşları kente getirdikleri belirlendi. Bu kişilerin adına GSM hattı alıp banka hesaplarını kullanan şüphelilerin, 360 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. 25 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 22 şüphelinin MASAK kayıtlarındaki hareketlerinde 25 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilere yönelik adreslerde yapılan aramalarda 21 cep telefonu, 28 SIM kart, bir dizüstü bilgisayar, bir USB bellek ve 86 fişek ele geçirildi.

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