Feci kaza Anamur ilçesinin Kaş Yaylası'nda meydana geldi.
Edinilen ilgiye göre, orman işçilerini taşıyan Mustafa Ünal yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede Sürücü Ünal ile iki işçinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 11 işçi de ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.