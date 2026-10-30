Mersin'de sabah saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar aralıklarla sağanak şeklinde etkili olan yağış, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Bazı cadde ve sokaklar ile çok sayıda ev ve iş yerinin giriş katları su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısında bulunduğu kentte, bazı bulvarlarda trafik yoğunluğu yaşandı. Sürücüler yollarda mahsur kalırken belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

BAŞKAN VEKİLİ GENÇ BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, gece saatlerinde Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ yetkilileriyle birlikte su baskınlarının yaşandığı bölgelere gitti. Genç, Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki Siteler Mahallesi, Yalınayak Deresi ve Hal Katlı Kavşağı'nda son durumu yerinde değerlendirdi.

Mahalle sakinleriyle de görüşen Genç, taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.