Yangın, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. kısmında yer alan tütün ve makaron işleme tesisinde meydana geldi. Tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
İhbar üzerine işletmeye 112 Acil Sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, kısa sürede tesisin büyük kısmına yayıldı.
Tesisin çevresinde önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.