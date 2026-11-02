Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i birbirine bağlayacak 312,5 kilometrelik hızlı tren hattında yapım çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arasındaki yolculuk süresinin 2 saat 15 dakikaya ineceğini bildirdi.

Saatte 200 kilometre hıza uygun inşa edilen hat, elektrikli ve sinyalli olarak hizmet verecek. Projede 12 tünel, 10 viyadük, 35 köprü ve 21 istasyon bulunacak.

MERSİN-ADANA KESİMİNDE HEDEF 2027

Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre, Mersin-Adana bölümünde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 84,72'ye ulaştı. Bu kesimdeki yapım faaliyetlerinin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.

Çukurova Havalimanı bağlantısının üstyapı çalışmaları ile Seyhan ve Çukurova viyadüklerinin yapımı tamamlandı. Tarsus şehir geçişinde de kazı çalışmaları ve üst ve alt döşemelere ilişkin betonarme imalatları bitirildi.

Tarsus'ta peron yapımı ve ray döşeme çalışmaları devam ediyor. İstasyon binaları, teknik yapılar, kara yolu geçişleri ve demir yolu köprülerinde de çalışmalar sürüyor.

Projenin diğer kesimlerinde ise Toprakkale-Mamure arasındaki 17 kilometrelik bölümün üstyapı imalatları tamamlandı. Nurdağı tünellerinde kaplama beton ve flüt çalışmaları bitirildi.

YILLIK 3,1 MİLYON YOLCU BEKLENTİSİ

Uraloğlu, tamamlanmasının ardından hattın yılda 3,1 milyon yolcuya hizmet vermesinin beklendiğini belirtti. Projenin yıllık yük taşımacılığı kapasitesinin ise 37,1 milyon tona ulaşması öngörülüyor.

Proje ile Mersin Limanı ve Gaziantep'teki organize sanayi bölgeleri arasındaki demir yolu bağlantısının güçlendirileceğini kaydeden Uraloğlu, yük taşımacılığındaki hedeflere de değindi. Yeni hatla taşımacılık maliyetlerinin azaltılması, bölgedeki üretimin desteklenmesi ve ihracat kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Kalkınma Yolu ve Orta Koridor güzergâhlarında yer alan projenin, Türkiye'nin uluslararası lojistik ağlarındaki konumuna katkı sağlaması hedefleniyor. Hattın işletmeye alınmasıyla Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ticari bağlantıların geliştirilmesi de öngörülüyor.