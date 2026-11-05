Harbiye'de bu sezon ikinci kez sahneye çıkan Mert Demir, yoğun yağışa rağmen dinleyicileriyle buluştu. Konserin biletleri ilk gösterimde kısa sürede tükenince gelen yoğun talep üzerine yeniden sahne alan şarkıcı, uzun zaman sonra ilk kez sakalsız ve bıyıksız görüntülendi.

SAKALSIZ VE BIYIKSIZ HALİ BEĞENİ TOPLADI

Mert Demir'in uzun zaman sonra sakalsız ve bıyıksız sahneye çıkması hayranlarının da dikkatinden kaçmadı. Şarkıcının yeni görünümünü beğenen dinleyiciler, sahnedeki enerjisine de övgü yağdırdı.

YAĞMURA RAĞMEN KONSERİNİ SÜRDÜRDÜ

Konser boyunca yağış etkisini sürdürürken dinleyiciler şarkılara eşlik etti. Mert Demir, sahneden hayranlarına, “Bu havada, yağmurda geldiniz, hepinize teşekkür ederim. İyi ki geldiniz!” sözleriyle seslendi.

İki saatten fazla sahnede kalan şarkıcı, “Gözlerime Bak”, “Bi Gece Gidebilirim” ve “Ateşe Düştüm” gibi parçalarını seslendirdi.