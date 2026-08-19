Duygusu yüksek şarkıları, güçlü yorumu ve etkileyici sahne performansıyla öne çıkan şarkıcı Mert Demir, İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Alanın tamamen dolduğu konserde Demir, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Sanatçı, hit parçalarının yanı sıra yeni albümü Hazırım İnan Kaybolmaya’dan şarkılara da repertuvarında yer verdi.

İKİNCİ BÖLÜMÜNDE BIYIKLARI KESTİRDİ

Gecenin dikkat çeken anlarından biri, Mert Demir’in konserin ikinci bölümünde bıyıklarını kesmesi oldu. Sahnedeki bu değişiklik, konseri izleyenlerden büyük ilgi gördü.

KİBARİYE SÜRPRİZİ

Konserin sürpriz konuğu Kibariye oldu. Ünlü sanatçı, Mert Demir ile birlikte “Karakış” şarkısını seslendirdi. İkilinin düeti Harbiye’deki izleyicilerden büyük alkış aldı.

'8 SAAT BU ŞARKI İÇİN ÇALIŞTIRDI'

Kibariye, düetin ardından Mert Demir hakkında övgü dolu sözler söyledi. Ünlü sanatçı, "Çok güzel bir çocuk Mert... Kalbi de kendisi de. Çok tatlı ve yakışıklı da. Enerjisi de güzel. Nazar değmesin. Ben kendisini çok seviyorum. Dün bu şarkı için beni 8 saat çalıştırdı. Elbisemi de sağolsun kız kardeşi Tuğçe dikti" dedi.

SİMGE, SERENAY, MERVE DİZDAR, MERT YAZICIOĞLU...

Mert Demir’in Harbiye konserine çok sayıda ünlü isim katıldı.

Oyuncu Merve Dizdar ve eşi Cihan Ayger, şarkıcı Simge Sağın, Mert Demir’in sevgilisi oyuncu Serenay Sarıkaya ve annesi Gülgün Demir konseri en önden izledi. Oyuncu Mert Yazıcıoğlu da sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte konseri takip eden isimler arasında yer aldı.