Şarkıcı Mert Demir'in Paribu Vadi Açıkhava'da vereceği konserin tarihi değişti. Paribu Vadi Açıkhava ve Atlantis Yapım tarafından yapılan duyuruda, 16 Ekim 2026 tarihinde düzenlenmesi planlanan konserin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi. Yeni tarih açıklanırken, bilet sahiplerinin nasıl bir yol izleyebileceği de duyuruldu.

MERT DEMİR'İN KONSERİ 11 HAZİRAN 2027'YE ERTELENDİ

Yapılan açıklamada, konserin 11 Haziran 2027 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili müzikseverler,

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ekim 2026 tarihinde Paribu Vadi Açıkhava'da gerçekleşmesi planlanan Mert Demir konserimizi, 11 Haziran 2027 tarihine ertelemek durumundayız. Bu değişiklik nedeniyle üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.”

BİLET ALANLAR İÇİN İADE SEÇENEĞİ

Açıklamada, mevcut biletlerin yeni konser tarihinde de geçerli olacağı bildirildi. Konserin ertelenmesi nedeniyle bilet iadesi isteyenlerin ise ücretlerini bilet satın aldıkları satış kanalları üzerinden geri alabileceği belirtildi.

Duyuruda ayrıca, “Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Mert Demir'in şarkılarında yeniden bir araya gelmek için 11 Haziran 2027'de görüşmek üzere!” ifadeleri kullanıldı.