Mert Demir'in büyük ilgi gören 'Antidepresan' adlı şarkısının, ünlü şarkıcı Merve Holefter'in 'Alınsam' adlı şarkısıyla benzerlik taşıdığı iddiası, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Holefter, 'Antidepresan'ın nakarat bölümünün, kendi şarkısındaki nakaratla neredeyse aynı olduğunu öne sürerek, hukuki süreç başlattı. Holefter, şarkının çalıntı olduğunu belirterek, maddi ve manevi haklarına tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İKİNCİ İNCELEMEDE DE 'BENZER' ÇIKTI

Savcılık, iddiaların ardından MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) tarafından her iki şarkının da incelenmesini talep etti. MSG'nin bilirkişi heyeti, 'Antidepresan' ile 'Alınsam' arasında ciddi benzerlikler olduğunu rapor etti. Mert Demir, rapora itiraz etti, ancak bilirkişi heyeti ikinci bir inceleme yaparak aynı sonuca ulaştı ve raporunu yineledi.

MAHKEMEDE DELİL OLARAK KULLANILACAK

MSG'nin hazırladığı bilirkişi raporu, mahkemede önemli bir delil olarak kullanılacak. Uzmanlar, bu durumda Merve Holefter'in tazminat davasını kazanma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Eğer dava sonuçlanırsa, Mert Demir Holefter'e 2 milyon lira manevi tazminat ve 10 bin lira maddi tazminat ödeyecek. Ayrıca, 'Antidepresan' şarkısının telif gelirlerinden de Merve Holefter pay alacak.