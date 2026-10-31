Cumhuriyet’in 103. yıl kutlamaları kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda sahne alan Mert Demir, binlerce kişinin katıldığı konserde müzikseverlerle buluştu. Yağışlı havaya rağmen yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan şarkıcı, performansıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

YAĞMURA RAĞMEN SAHNEYİ TERK ETMEDİ

Konser boyunca etkisini sürdüren yağmura aldırış etmeyen Mert Demir, dinleyicilerine seslenerek, “Bu akşam asla arka tarafa gitmeyeceğim, hep beraber ıslanacağız. Yağmur bize engel olamaz” dedi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nı dolduran kalabalık, sanatçının sevilen şarkılarına eşlik etti. Konserde 10. Yıl Marşı da hep bir ağızdan söylendi.

HAYRANININ HAREKETİ KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise beklenmedik bir olay yaşandı. Erkek bir hayranı sahneye çıkarak Mert Demir'in yanına yaklaştı. Şarkıcıyı boynundan öpen hayranının bu hareketi hem sanatçıyı hem de konser alanındaki izleyicileri şaşırttı.

ŞARKIYA DEVAM ETMEKTE ZORLANDI

Ne olduğunu anlamaya çalışan Mert Demir, yaşadığı şaşkınlık nedeniyle kısa süreliğine şarkısını söylemeye ara verdi. Beklenmedik anlar, konserin en çok dikkat çeken olaylarından biri oldu.