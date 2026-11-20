Oyuncu Mert Fırat ile eşi İdil Fırat'tan müjdeli haber geldi. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, yaklaşık dört aylık hamile olan İdil Fırat'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

İKİNCİ BEBEKLERİNİ BEKLİYORLAR

Beş aylık birlikteliklerinin ardından Eylül 2018'de nikâh masasına oturan Mert Fırat ve İdil Fırat, Kasım 2020'de kızları Seyhan Mina'yı kucaklarına almıştı.

Mutlu evliliklerini ikinci bir bebekle büyütmeye hazırlanan çiftin, bir erkek çocuk beklediği öğrenildi. Böylece 13 Kasım'da 6 yaşına giren Seyhan Mina, abla olmaya hazırlanıyor.

DOĞUM İÇİN ABD İDDİASI

Cankurt yazısında, İdil Fırat'ın ilk çocuğunu İstanbul'da özel bir hastanede dünyaya getirdiği hatırlatılırken, ikinci bebeğini ise ABD'de doğurmak istediğine ilişkin bir duyumun olduğunu aktardı.