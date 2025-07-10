Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok; Beşiktaş kaptanlığının kendisi için bir onur olduğunu söylerken önemli açıklamalarda bulundu. Avusturya kampında Demirören Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan Mert Günok, kabus gibi geçen son iki sezonu değerlendirdi. Çok fazla teknik direktör değişmesinin olumsuzluklarının yanında, büyük maçlarda sağladıkları konsantrasyonu diğer maçlarda gösteremediklerini belirten Mert, Beşiktaş taraftarını gösterdiği tepkilerde haklı görürken ‘Düştüğümüz yerden çıkmayı bilmemiz gerekiyor’ dedi. Tecrübeli kaleci, bu sezon mutlaka şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını ifade etti.

‘GEÇEN SENE ÇOK GÜÇLÜ KALAMADIK’

Geçtiğimiz sezon özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıkların kendilerini fazla etkilediğini belirten 36 yaşındaki file bekçisi, “Geçen sezon aynı kadro ile sahaya çıkamadık. Sezonun genelinde sürekli değişiklikler oldu. Tabi bunlarda sakatlıkların da belirleyici etken olduğunu söyleyebilirim. Özellikle defans hattında Paulista’nın sakatlığı, Felix’in bir dönem sakatlığı ve diğer oyuncuların da zaman zaman sakatlığı sürekli değişikliğe gitmeye mecbur kıldı. Bu tabi ki pozitif etki yaratmıyor. Genelde negatif bir etki yaratıyor. Bu oyuna da yansıyor. Zaman zaman oynadığımız maçlarda çok etki sağladığımız söylenemez. O yüzden çok fazla kötü etkenlerle uğraştık. Ama dediğiniz gibi de sezonu şampiyon olan takımdan sonra en az gol yiyen takım olarak bitirdik. Tabi buna etken bazen bireysel performanslar bazen de takım olarak defansif anlamda iyi durduğumuz zamanlar oldu. Sol ve sağ bekimizin stoper oynadığı zamanlar oldu. Bu mevki değişikliklerinde bile herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Defansif anlamda bir nebze de olsa pozitif şeyler gösterdik. Ama ofansif anlamda eksik kaldığımız anlar oldu. Maçlarda özellikle iç sahada koparabileceğimiz anlarda golü bulup ya da erken golleri bulup maçı koparamadık. Bu da büyük takım için önemli etken. Özellikle içeride oynadığımız maçlarda erkenden golü bulup kopartmamız gerekiyordu. Bunu aslında tam olarak yapamadığımızı söyleyebilirim. Ofansif anlamda çok güçlü kalamadık geçen sene” şeklinde konuştu.

'TARAFTAR MÜCADELE GÖRMEK İSTİYOR'

İç sahadaki taraftar baskısını haklı bulduğunu ifade eden tecrübeli eldiven, “Taraftarımız elinden geleni yapıyor. Kötü gitmemize rağmen neredeyse stadı doldurarak bize desteğini gösteriyorlar. Hiçbir zaman bizden desteğini esirgemediler. Bu anlamda her zaman ayrı bir yere konulabilir. Tabi ki bizden istekleri fazla. Mücadele görmek istiyorlar. Orada takımın maçı domine ettiğini görmek istiyorlar. Bu istekleri oyun anlamında gerçekleşmeyince tabi ki zaman zaman haklı şekilde tepkiler oluyor. Bunu da hiçbir şekilde eleştiremem. Bir noktada haklılar. Hepimizden daha fazla istekleri var. Bunu aşmak için de iki senedir takımın kötü gitmesine rağmen desteklerini esirgemedikleri için bu sene borcumuz var. Onlar tabi ki desteklerini esirgemeyeceklerdir. Bizde bu sene sezonun başından itibaren hem sahadaki mücadelemizle hem iç sahada maçları domine ederek karşılık vermek istiyoruz” diye konuştu.

‘DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN ÇIKMAYI BİLMEMİZ GEREKİYOR’

Siyah-beyazlı ekibin takım kaptanlarından birisi olan Mert Günok, şampiyonlukla ilgili gelen soruya ise net cevap verdi. Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk parolasıyla yola çıkacağını belirten Günok, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabi ki olacak. Bu sorunun başka cevabı yok. Biz Beşiktaş olarak şampiyonluk parolası ile yola çıkıyoruz. Bu sene de şampiyonluk parolası ile yola çıkacağız. Sonuçta iki sezon kötü giden bir Beşiktaş’ın olması bu gerçeği değiştiremez. Her zaman düştüğümüz yerden çıkmayı bilmemiz gerekiyor. Bu sene iki yeni transferimiz geldi. Daha fazlasının da geleceği konuşuluyor. Kaliteli transferlerimiz geldi. O yüzden bu sene şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak sezona girmek istiyoruz. Bunun için sezona da erken başlıyoruz. Önümüzde bir de Avrupa serüveni olacak. Erken yol alıp başarılı devam etmek istiyoruz.”