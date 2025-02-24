Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maçta Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Son yıllarda iki takım arasında yaşanan büyük rekabet, gerginliği de doruk noktasına çıkarırken Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, sosyal medyadan ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
ÖZEL VİDEO PAYLAŞTI
Geçtiğimiz yıllarda sarı-kırmızılı takımın oyuncuları ve taraftarlarıyla yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Mert Hakan, şahsi sosyal medya hesabında derbiye özel video yayımladı.
Videonun arka planında Galatasaray'ın bu sezon aldığı ve tartışmalara konu olan bahis reklamına gönderme yapan Mert Hakan, ayrıca sarı-kırmızılı camia ile ilgili ithamlara yönelik de sembolleri videoya ekledi. Fenerbahçeli taraftarların desteğini alan tecrübeli oyuncu, Galatasaraylı taraftarların ise tepkisini çekti.