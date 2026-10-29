Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada kendisini hedef alan ifadeler kullanan Hüsnü G. hakkında avukatı aracılığıyla 65 bin liralık manevi tazminat davası açtı. YAPILAN PAYLAŞIM SONRASI DAVA AÇILDI Hüsnü G. isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımında Yandaş'ı hedef alarak “M.H.Y. eti yenmeyen, ama avlanması zaruri bir hayvandır” ifadelerini kullandığı belirtildi. Futbolcunun avukatı, paylaşımın ardından mahkemeye başvurdu. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, söz konusu ifadelerin açık bir hakaret niteliği taşıdığı ve Yandaş'ın onurunu, şerefini ve kişilik haklarını zedelediği savunuldu. Futbolcunun olay nedeniyle derinden yaralandığı ifade edildi. GALATASARAY DERBİSİYLE SAHALARA DÖNDÜ 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Alanyaspor karşılaşmasıyla uzun bir aranın ardından formasına kavuşmuş, son olarak Galatasaray derbisinde de görev yapmıştı.

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