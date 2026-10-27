Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev randevuda Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın hakeminin son düdüğü çalmasıyla birlikte RAMS Park'ın çimleri büyük bir gerginliğe sahne oldu. İki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında başlayan arbede kısa sürede tırmanınca, olayları bastırmak ve ortamı sakinleştirmek adına sahada görev yapan Spor Şube Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri doğrudan devreye girdi.

HARARETLİ TARTIŞMAYI TARAFTARLAR ÇEKTİ

Emniyet güçlerinin oyuncuları sakinleştirmeye çalıştığı esnada Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş ile polis memurları karşı karşıya geldi. Kendisini telkin ederek kenara yönlendirmeye çalışan bir polis memurunu sert bir şekilde eliyle ittiği görülen tecrübeli futbolcu, ardından diğer bir emniyet mensubuyla da yüz yüze hararetli bir sözlü münakaşaya tutuştu.

Maçın hemen ardından yayınlanan ve Mert Hakan Yandaş'ın polis memuruyla girdiği fiziki itişmenin dikkat çektiği görüntüler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.