İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından açılan davada mahkeme tensip zaptını hazırladı. Mahkeme, sanık Ersen Dikmen’in mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmetti. TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ Sanık Mert Hakan Yandaş’ın tahliye talebi reddedilirken, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi. Davanın ilk duruşması 3 Nisan 2026 saat 10.30’da görülecek. NE OLMUŞTU? Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ''futbolda bahis ve şike'' soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı. 31 yaşındaki Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen hakkında hazırlanan iddianamede ise ‘nitelikli dolandırıcılık’ ile ‘şike ve teşvik primi’ suçlarından 4’er yıldan 17’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.