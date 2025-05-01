Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Mert Hakan Yandaş, medyada yer alan bilgi kirliliği nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldığını belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için öncelikle hepinizden özür dilerim.

Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum.

Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum."