Uzun zamandır hastanede tedavi altında bulunan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile ilgili bir fotoğraf paylaşıldı. Fenerbahçeli futbolcu Yandaş'ın ayağında milyonda bir görülen enfeksiyon oluştuğu ve ameliyat edildiği açıklanmıştı.

TEKERLEKLİ SANDALYE DETAYI

Mert Hakan Yandaş, kendisi ile aynı hastanede tedavi gören kanser hastası minik taraftarı ziyaret etti. Fotoğrafta Yandaş'ın tekerlekli sandalyede oturması dikkat çekti.

Tedavisi süren Yandaş hakkında pek çok spekülasyon ortaya atılmış ancak Fenerbahçe "Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır." açıklamasını yapmıştı.

Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat sonrası bir süre ayağının üzerine basmaması gerektiği için tekerlekli sandalye kullandığı ifade edildi.