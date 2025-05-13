Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 30 yaşındaki futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında ortaya atılan iddia büyük bir paniğe neden oldu.



OdaTV'nin haberine göre; 20 günü aşkın süredir hastanede tedavi gören Yandaş'ın vücudundaki enfeksiyonun temizlenemediği ve ünlü futbolcunun ampütasyon işlemi ile karşı karşıya kalabileceği iddia edilmişti.



Yandaş'ın ayağının kesilebileceğine ilişkin iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, infial yaratan haber hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden gece yarısı yalanlama geldi.

'HABER BÜTÜNÜYLE YALANDIR'



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal hesabından yapılan paylaşımda, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır.

Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"