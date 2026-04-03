Tutuklu yargılanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bahis operasyonu kapsamında hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, savunmaların ardından Mert Hakan Yandaş’ın tahliyesini talep etti ve ardından tahliye kararı verildi.

3 aylık sürecin ardından tahliye edilen Mert Hakan, tahliyesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Yorgun olduğunu ifade eden Yandaş "Yorgunum biraz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Camiamız, kötü gün dostu olduğunu gösterdi. Tüm camiamıza, yanımda olan herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum.

Çok şükür bitti. Aileme kavuşmak, bir an önce takıma dönüp katkı sağlamak istiyorum. Mutluyum." diye konuştu.