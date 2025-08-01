Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı karşılaşmalar için UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu. Sarı lacivertlilerin kadrosundaki önemli isimler listeye giremedi. Bu isimlerden Cengiz Ünder ve Mert Hakan Yandaş büyük hayal kırıklığı yaşadı. İki oyuncunun da Mourinho'nun sisteminde yer bulamadıkları için takımdan ayrılmaları gündemde.

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadrosu

Kaleciler: İrfan Can, Tarık, Livakovic

Savunmacılar: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf, Archie Brown

OrtaSahalar: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz

Hücumcular: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk

Listeye yazılmayan futbolcular

*Diego Carlos

*Rodrigo Becao

*Omar Fayed

*Ognjen Mimovic

*Miha Zajc

*Lincoln Henrique

*Mert Hakan Yandaş

*Cengiz Ünder

*Burak Kapacak

*Emre Mor

6 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.