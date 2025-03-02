Trednyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, Mert Müldür'ün 9. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Sebastian Szymanski'nin ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Mert Müldür, altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Kenan Piric'in sağından ağlarla buluşturdu.
Mert Müldür, attığı gol sonrası yaptığı sevinçte saat işareti yaparak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede bulundu.
Buruk'un son dönemlerdeki maçlarda zamanla ilgili olarak saatini gösterip hakemlere itiraz ettiği görüntüler gündem olmuştu.
Fenerbahçe Kulübü de resmi sosyal medya hesabından Mert Müldür'ün gol sevincini "Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak" ifadeleri ile paylaştı.
Tik Tak— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 2, 2025
Tik Tak
Tik Tak 😜 pic.twitter.com/chPcyyiOQ1