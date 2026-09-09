Mert Nobre, futbol sahalarındaki kariyerinin ardından Survivor şampiyonluğuyla da gündeme gelmişti. 45 yaşındaki eski futbolcu, bu kez oğlu Nicolas Nobre’nin düğünüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Nobre, oğlunun en özel gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçilerine gösterdi.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE MUTLULUĞU

Uzun yıllardır aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mert Nobre, oğlunun düğününde ailesiyle birlikte objektif karşısına geçti. Nobre’nin paylaştığı düğün kareleri kısa sürede takipçilerinden ilgi gördü.





BABASINA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Düğünden paylaşılan fotoğraflarda Nicolas Nobre’nin babası Mert Nobre’ye olan benzerliği de gözlerden kaçmadı. Baba-oğulun aynı karelerdeki görüntüsü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.





MERT NOBRE’NİN FUTBOLDAN SURVIVOR’A UZANAN HİKÂYESİ

Brezilya doğumlu Mert Nobre, Türkiye’de yaklaşık 15 yıl süren futbol kariyerinde önemli takımlarda forma giydi. 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve “Mert” ismini alan Nobre, futbolculuğun ardından teknik direktörlük yaptı.





Nobre daha sonra Survivor 2026 yarışmasına katıldı. Yarışmadaki performansıyla finale ulaşan eski futbolcu, şampiyonluğa adını yazdırdı.

İKİ ÇOCUK BABASI

Mert Nobre, eşi Priscila Nobre ile birlikte aile hayatını uzun süredir gözlerden uzak sürdürüyor. Çiftin Nicolas ve Valentina adında iki çocuğu bulunuyor.

Nobre, yıllar boyunca futbol sahalarında yaşadığı şampiyonlukların ardından bu kez oğlunun hayatındaki önemli bir güne tanıklık etti.

7 YAŞINDAKİ HALİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Nicolas Nobre, henüz 7 yaşındayken yaşadığı sağlık sorunuyla da gündeme gelmişti. 2010 yılında menenjit geçiren Nicolas’ın yoğun bakıma alındığı dönemde babası Mert Nobre, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle Beşiktaş’ın Kayserispor maçı kadrosunda yer almamıştı. Nobre, oğlunun hastaneye kaldırıldığını öğrenince antrenmanın ardından soluğu hastanede almıştı.